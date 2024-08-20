У білій сорочці та пісочній спідниці: стильний вихід королеви Мері під час літнього туру

Данське королівське подружжя відвідує острів Аерое в Балтійському під час літнього туру на королівській яхті Даннеброг.

Цього разу королева Мері одягла білу сорочку Bagutta Shirts, максіспідницю з льону та бавовни Joseph, блакитні туфлі-човники в сітку Jimmy Choo та доповнила образ світлим капелюхом зі стрічкою Canopy Bay.

У королеви у вухах були перлинні сережки Dulong Fine Jewelry, золоте кольє на шиї від цього ж бренду, намисто Petite Letter з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F" від Halberstadt і намисто з буквою "M" Dulong Fine Jewelry. Мері зробила насичений макіяж, розпустила волосся, а на нігтях мала світлий манікюр. Її чоловік король Фредерік X був у костюмі, білій сорочці та червоній краватці.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

У Instagram королівського палацу опублікували ще кілька знімків із цієї подорожі та показали інший образ Її Величності.

"Сьогодні ввечері королівське подружжя влаштувало прийом на королівській яхті "Даннеброг" з нагоди літнього круїзу до регіонального муніципалітету Борнгольма", — йдеться в підписі під знімками. Фотографіями цього візиту ми також ділилися раніше.

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Завтра король та королева продовжать свій літній тур, відвідавши муніципалітет Ере.

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