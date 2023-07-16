У білій сорочці та рожевій спідниці: дочка принцеси Маргарет знову відвідала Вімблдон

59-річна дочка принцеси Маргарет була заскочена в королівській ложі, а поряд з нею сиділа Біргітта, герцогиня Глостерська.

Біргітта, герцогиня Глостерська та леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Леді Сара приїхала на Вімблдон у білій сорочці та ніжно-рожевій спідниці у складку та з високою талією. Через плече у жінки висіла коричнева сумка на тонкому ремінці. На обличчі у дами практично не було макіяжу, втім, вона рідко наносить його, особливо такий, який має досить виразний вигляд.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Цього ж дня, нагадаємо, Вімблдонський турнір у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні відвідала принцеса Беатріс. Вона була присутня на заході разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці і мала чудовий вигляд у пудрово-рожевій сукні від Emilia Wickstead з тонким поясом на талії та коміром з ґудзиками.

Сара Чатто в інший день турніру на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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