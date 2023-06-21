У білій сорочці та широких штанях: принцеса Крістіна потрапила в об'єктиви вуличних фотографів

Сестра короля Іспанії Філіпа VI була зазнімкована папараці в Женеві, у Швейцарії.

Принцеса Крістіна була заскочена на виході з готелю. До Швейцарії сестра монарха приїжджала на випускний своєї дочки – доньї Ірен Урдангарін.

58-річна принцеса мала чудовий вигляд і була одягнена в білу сорочку, чорні широкі штани з високою талією, взута у чорні босоніжки на невисокій платформі, а в руках тримала блакитну сумку.

Волосся Крістіни було розпущене, на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри. Вона усміхалася, коли побачила, що її фотографують репортери.

Принцеса Крістіна / Фото: Getty Images

2022 року преса повідомляла, що принцеса пішла від чоловіка, який був викритий у зраді, але на її пальці все ще сяє обручка. Вони одружилися 1997 року і виростили у шлюбі чотирьох дітей: синів Хуана, Пабло, Мігеля і дочку Ірен.

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