У білій сорочці та широких штанях: принцеса Крістіна потрапила в об'єктиви вуличних фотографів

Сестра короля Іспанії Філіпа VI була зазнімкована папараці в Женеві, у Швейцарії.
Принцеса Крістіна була заскочена на виході з готелю. До Швейцарії сестра монарха приїжджала на випускний своєї дочки – доньї Ірен Урдангарін.
58-річна принцеса мала чудовий вигляд і була одягнена в білу сорочку, чорні широкі штани з високою талією, взута у чорні босоніжки на невисокій платформі, а в руках тримала блакитну сумку.
Волосся Крістіни було розпущене, на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри. Вона усміхалася, коли побачила, що її фотографують репортери.
2022 року преса повідомляла, що принцеса пішла від чоловіка, який був викритий у зраді, але на її пальці все ще сяє обручка. Вони одружилися 1997 року і виростили у шлюбі чотирьох дітей: синів Хуана, Пабло, Мігеля і дочку Ірен.
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