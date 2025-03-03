У білій сорочці та шкіряній спідниці: принцеса Олександра сходила на Тиждень моди

Принцеса Олександра Ганноверська прибула на показ мод бренду Tod's у межах Тижня моди у Мілані. Бренд презентував колекцію жіночого одягу сезону осінь-зима 2025-2026 року.

Принцеса Олександра, дочка принцеси Кароліни (старшої дочки княгині Грейс Келлі та князя Реньє III), приїхала на світський захід у білій сорочці та шкіряній шоколадній спідниці довжини до колін, доповнивши свій стильний лук ботильйонами на підборах та чорною сумкою із золотою вставкою.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Олександра розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи, а також одягла кілька золотих прикрас на шию.

Минулого її виходу ми бачили принцесу в твідовому аутфіті, коли дівчина відвідувала Паризький тиждень моди.

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