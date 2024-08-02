У білій сорочці та шовковій спідниці: королева Мері відвідала змагання з плавання

Королева Данії Мері відвідала п'ятий день Олімпійських ігор у Парижі.
Її Величність була присутня на змаганнях з плавання на паризькій арені La Defense. Цього дня королева Мері носила білу сорочку та шовкову спідницю Ganni, у неї через плече висіла маленька шкіряна сумка коричневого кольору. Волосся королева розпустила, зробила макіяж і доповнила образ золотими прикрасами – кількома ланцюжками з підвісками з літерою "M" від Dulong Fine Jewelry і з літерою "F" від бренду Halberstadtdk – цю прикрасу Мері носить практично не знімаючи.
Також на ній були браслет Esme з діамантами у золоті від Dulong Fine Jewelry та тенісний браслет Dulong Fine Jewelry Glory з діамантами, а у вухах перлинні сережки-висячки.
Днем раніше, нагадаємо, королева Мері була зазнімкована під час гандбольного матчу Данія – Швеція на Олімпійських іграх, де з'явилася у білому топі та червоному жакеті.
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