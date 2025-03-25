У білій сорочці та штанях кольору гакі: королева Летиція вирушила у ділову поїздку

Летиція взяла участь у зустрічі з членами Іспанської співпраці у посольстві Іспанії в Республіці Кабо-Верде у Праї, острів Сантьягу, Кабо-Верде. Це десята подорож королеви Іспанії, щоб продемонструвати програми, які іспанське співробітництво розвиває у пріоритетних напрямках.

Королева прибула на зустріч у білій сорочці, штанах кольору гакі, кросівках та у червоному жилеті. Також у неї через плече висіла маленька шкіряна сумка. Волосся вона зібрала в хвіст, зробила макіяж і одягла лаконічні сережки-цвяшки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми бачили королеву Летицію у стильному образі, коли вона носила чорний штанний костюм у смужку у поєднанні зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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