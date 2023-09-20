У білій сорочці та спідниці-олівці: королева Ранія на діловому обіді у Нью-Йорку

Королева Ранія відвідала обід Women Rise під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (UNGA78) у Нью-Йорку.

На захід Її Величність приїхала в білій сорочці від Ports 1961, спідниці-олівці цегляного кольору від Max Mara і взула туфлі Jimmy Choo. У руках Ранія несла сумку Givenchy на ремінці-ланцюжку.

Вона мала гарне укладання і макіяж і мала, як завжди, чудовий вигляд.

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"Особлива подяка заступнику Генерального секретаря ООН @AminajMohammed за організацію вчора в Нью-Йорку заходу "Жінки повстають заради всіх". Для мене було честю провести час із такою кількістю чудових жінок на керівних посадах", — написала королева під знімками, які опублікувала у своєму Instagram.

Нагадаємо, у минулий свій вихід Ранія продемонструвала образ у червоному штанному костюмі.

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