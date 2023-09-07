У білій сорочці та спідниці-плісе: стильний вихід королеви Ранії

Королева Йорданії зустрілася з молодими йорданськими підприємцями у бізнесцентрі The Office та поділилася фотографіями із заходу на своїй сторінці в Instagram.

53-річна Ранія мала стильний вигляд і була одягнена в білу сорочку з BITE Studios, яку вдягла у поєднанні з блакитною плісованою спідницею-міді з крепу від Joseph-Fashion із салатовим тонким поясом. До тону поясу королева підібрала сумку Elleme і взула білі лаковані туфлі Jimmy Choo.

У Ранії як завжди було стильно укладене волосся, вона зробила денний макіяж, підкресливши губи рожевим блиском і одягла сонцезахисні окуляри, сережки-висючки та лаконічне кольє.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як тренується королева Ранія, щоб залишатися у такій чудовій формі.

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