У білій сорочці та спідниці від нігерійського бренду: Меган за руку з Гаррі прибула до Лагосу

Меган і Гаррі вирушили зі столиці Абуджі до Лагосу, де в третій і останній день їхньої поїздки до Нігерії їх зустріли в аеропорту традиційною танцювальною виставою.

Цього разу герцогиня Сассекська носила білу сорочку на ґудзиках від Carolina Herrera у поєднанні з традиційною нігерійською спідницею Regaliabyfal by Fal, подарованою їй під час візиту до Абуджу після того, як під час заходу, присвяченого жінкам, герцогиня Сассекська зізналася, що захоплена нігерійською модою та сказала, що їй необхідно носити більше яскравих вбрань.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Спідницю із запахом із традиційної нігерійської тканини асо-оке, Меган отримала у подарунок від Комісії нігерійської діаспори напередодні. Цього разу свій лук герцогиня доповнила золотими босоніжками на підборах Burberry, сонцезахисними окулярами Hmerrick і вінтажними сережками-кліпсами від Lanvin.

На шиї у Мег був ланцюжок з підвіскою Ariel Gordon Jewelry з іменами її дітей – Арчі та Лілі, на зап'ясті тенісний браслет від цього ж бренду та браслет від Сartier та ще один браслет від Lorraine Schwartz. Нігті у Меган були нафарбовані світлим лаком, а макіяж на обличчі виконаний у натуральних відтінках.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Принц Гаррі одягнув цього разу світлий піджак, коричневі штани та білу сорочку. За традицією, пару зазнімкували, коли вони трималися за руку.

Після прибуття подружжя вирушило до місцевої школи, щоб взяти участь у баскетбольному тренуванні з некомерційною організацією Giants of Africa.

Меган у Нігерії / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам інший образ герцогині Сассекської, де вона з'явилася у сукні без бюстгальтера.

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