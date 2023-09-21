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У білій сорочці та спідниці з висячками: королева Максима на урочистій вечері

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У білій сорочці та спідниці з висячками: королева Максима на урочистій вечері

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів відвідала черговий робочий захід в Амстердамі.

Королева Максима була на вечері переможців премії короля Віллема I в галузі підприємництва в Королівському інституті тропіків в Амстердамі.

Днями ми показували вам образ у білій сорочці йорданської королеви Ранії, а тепер у білій сорочці з'явилася на публіці й Максима.

Її Величність поєднала сорочку від Natan Couture зі спідницею з паєтками-висячками від цього ж бренду та туфлями Gianvito Rossi, до тону яких підібрала цегляного кольору клатч і одягла позолочені сережки із сінгапурськими орхідеями та мандаринами від begum khan.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу Максима була без манікюру, її зап'ястя прикрашали кілька браслетів і годинник на чорному шкіряному ремінці, який королева носить часто.

Нагадаємо, днями королева Максима разом із членами своєї сім'ї була присутня на державному відкритті парламенту в Гаазі. Для цього заходу дружина монарха обрала дуже цікавий образ.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images
Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
439
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