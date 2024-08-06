У білій сорочці та з капелюхом у руці: королева Сільвія з чоловіком-королем на Олімпіаді

Шведські король та королева теж відвідали Олімпійські ігри в Парижі.

Король Карл Густав та його дружина королева Сільвія святкують нагороду Арманда Мондо Дюплантіса зі Швеції у стрибках із жердиною з легкої атлетики у десятий день Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на Стад де Франс.

80-річна королева Сільвія була у білій сорочці, чорних штанях, а в руці тримала капелюх із блакитною стрічкою. А 78-річний король Карл Густав одягнув світло-синій піджак та білу сорочку. Схоже, монарх знімав дійство на телефон, поки його дружина вболівала за команду.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

Також на Олімпійські ігри нарешті приїхала і герцогиня Единбурзька Софі. Її сфотографували на трибунах, коли вона святкувала перемогу у жіночому командному спринті.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Кажуть, на Олімпіаді з'явиться принц Вільям із принцесою Кейт, але офіційно інформація не була поки що підтверджена.

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