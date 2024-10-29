У білій сорочці та жакеті: княгиня Шарлін на спортивному заході у Монако

Княгиня Монако Шарлін відвідала новий робочий захід.
Її Світлість як почесна президентка Спеціальної Олімпіади Монако від 2012 року взяла участь у церемонії відкриття "Європейської зустрічі з плавання", що носить її ім'я.
На захід 46-річна княгиня Шарлін приїхала в білій сорочці, подовженому картатому жакеті теплого кавового кольору і штанях з поясом на талії. Біляве волосся Шарлін було укладене на один бік, а на обличчі був легкий макіяж, що підкреслював її природну красу.
У Instagram монакської князівської родини поділилися знімками із заходу.
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Нагадаємо, нещодавно ми показували вам образ княгині Шарлін із повсякденного життя.
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