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У білій сорочці та жакеті: княгиня Шарлін на спортивному заході у Монако

У білій сорочці та жакеті: княгиня Шарлін на спортивному заході у Монако

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

Княгиня Монако Шарлін відвідала новий робочий захід.

Її Світлість як почесна президентка Спеціальної Олімпіади Монако від 2012 року взяла участь у церемонії відкриття "Європейської зустрічі з плавання", що носить її ім'я.

На захід 46-річна княгиня Шарлін приїхала в білій сорочці, подовженому картатому жакеті теплого кавового кольору і штанях з поясом на талії. Біляве волосся Шарлін було укладене на один бік, а на обличчі був легкий макіяж, що підкреслював її природну красу.

У Instagram монакської князівської родини поділилися знімками із заходу.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам образ княгині Шарлін із повсякденного життя.

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