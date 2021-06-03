У білій сорочці з елегантними запонками: Юлія Тимошенко повторила образ

Лідерка партії "Батьківщина" другий день поспіль з'явилася на публіці у вбранні у класичних кольорах.

Сьогодні, 3 червня, Юлія Тимошенко виступила перед людьми біля Конституційного суду України на тему розпродажу землі.

Нардепка з'явилася у тому самому аутфіті, в якому вона була вчора на брифінгу біля ЦВК. Юлія Володимирівна була одягнена у чорний жакет на блискавці і без коміра, а також у білу сорочку з елегантними срібними запонками з чорним камінням на манжетах, які визирали з-під жакету.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Верх політикиня доповнила чорною спідницею-олівцем, чорними колготами та чорними туфлями.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Зачіска Тимошенко також залишилася без змін: волосся вона зібрала в елегантний пучок-мушлю з начосом на маківці та випущеними спереду пасмами. На обличчі у неї був легкий макіяж, оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі, а у вухах - лаконічні сережки.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Нагадаємо, нещодавно нардепка показала, який вона має вигляд без макіяжу. Юлія Володимирівна вийшла зайнятися спортом на природу. Для цього вона одягла чорне вбрання та чорну бандану на голову.

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Зачіски Юлії Тимошенко (34 фото)

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