У білій сорочці і без макіяжу: леді Сара Чатто з чоловіком відвідала Вімблдон

Сара Чатто з чоловіком Денієлом Чатто / © Getty Images

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Сара та її чоловік Деніел Чатто відвідали дев’ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Пару заскочили в королівській ложі. Леді Сара була одягнена в білу сорочку і білий топ під нею, її натуральне волосся було розпущене, на обличчі не було макіяжу, вона мала, як завжди, дуже скромний вигляд. Її чоловік Деніел був у чорному піджаку, блакитній сорочці у дрібну клітку, та синій краватці у принт. Пара уважно спостерігала за тенісним турніром.

Сара Чатто з чоловіком Денієлом Чатто / © Getty Images

Нагадаємо, вчора ми показували, в якому образі на тенісний турнір приїжджала племінниця принцеси Діани — леді Амелія Спенсер.

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