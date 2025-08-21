У білій сорочці і без макіяжу: Меган Маркл показала, як готує на своїй кухні пасту

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

У короткому ролику Меган без макіяжу, під пісню «Mia Cara, Mia Amore» Аннетт Фунічелло, демонструє, як вона готує страву з часником, лимонами, оливковою олією та спагетті. Також на кухні можна побачити кілька банок джему її бренду As ever.

«Готую не лише пасту (з домашніми консервованими лимонами)… скоро на нас чекає ще багато смачного 💫», — написала вона під відео.

Пасту Меган прикрасила свіжим базиліком, тертим пармезаном та ще більшою кількістю оливкової олії, та налила собі рожевого вина теж від її бренду As ever. Вийшло дуже апетитно.

У відео герцогиня зображена в білій сорочці і практично без макіяжу, але носить свої улюблені браслети та годинник від Cartier принцеси Діани, а також заручальну каблучку та обручку.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам образи Меган Маркл у білих сорочках, з яких можна черпати ідеї для повсякденних луків.