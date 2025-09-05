ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці і широких джинсах: Олена Зеленська відвідала медичний центр

Перша леді обрала для свого виходу комфортний лук.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала Головний медичний клінічний центр МВС і поспілкувалася з його працівниками про роботу відділення ментального здоровʼя.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там перша леді з’явилася у комфортному повсякденному образі. На ній була біла вкорочена сорочка вільного силуету з накладними кишенями і підкоченими рукавами, під яку вона одягла білий топ. Верх Олена скомбінувала з широкими синіми джинсами і білими кедами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і лоферах відвідала Школу Супергероїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie