У білій сорочці і широких джинсах: Олена Зеленська відвідала медичний центр

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала Головний медичний клінічний центр МВС і поспілкувалася з його працівниками про роботу відділення ментального здоровʼя.

Там перша леді з’явилася у комфортному повсякденному образі. На ній була біла вкорочена сорочка вільного силуету з накладними кишенями і підкоченими рукавами, під яку вона одягла білий топ. Верх Олена скомбінувала з широкими синіми джинсами і білими кедами.

У Зеленської було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і лоферах відвідала Школу Супергероїв.