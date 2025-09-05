- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
У білій сорочці і широких джинсах: Олена Зеленська відвідала медичний центр
Перша леді обрала для свого виходу комфортний лук.
Олена Зеленська відвідала Головний медичний клінічний центр МВС і поспілкувалася з його працівниками про роботу відділення ментального здоровʼя.
Там перша леді з’явилася у комфортному повсякденному образі. На ній була біла вкорочена сорочка вільного силуету з накладними кишенями і підкоченими рукавами, під яку вона одягла білий топ. Верх Олена скомбінувала з широкими синіми джинсами і білими кедами.
У Зеленської було акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і лоферах відвідала Школу Супергероїв.