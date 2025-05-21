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У білій сорочці і спідниці з квітковим принтом: Меланія Трамп продемонструвала новий красивий образ у саду
Перша леді США поєднала у своєму аутфіті вбрання від італійського бренду Dolce Gabbana та американського — Michael Kors.
Меланія Трамп взяла участь у заході «Візьміть нашу дитину на роботу», який відбувся у саду Жаклін Кеннеді біля Білого дому у Вашингтоні. Разом із дітьми перша леді прикрашали американський прапор.
На заході Меланія постала у білій сорочці з білими ґудзиками від бренду Dolce Gabbana, яку скомбінувала із білою спідницею-олівцем із жовто-коричневим квітковим принтом від Michael Kors. На талії у неї був тонкий білий ремінець.
Дружина президента зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. На руках у неї були діамантові каблучки.
Нагадаємо, Меланія Трамп на підписанні закону з’явилася у діловому сірому костюмі у клітинку від бренду Prada і пітонових туфлях від Christian Louboutin.