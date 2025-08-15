ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці і з гарною зачіскою: новий діловий образ Олени Зеленської

Перша леді з’явилася на заході в аутфіті у класичних кольорах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів», до якої входять компанії, що об’єдналися навколо її ініціативи «Без бар’єрів».

«Коли в червні держава разом із ЮНІСЕФ запускала кампанію соціальних змін, остання отримала дуже влучну назву: „Безбар’єрність — коли можеш“. Спеціально, щоб кожна людина відчула, що йдеться саме про неї та її потреби. Бо коли людина розуміє, як проблема стосується саме її, вона швидше стає співавтором змін», — сказала перша леді під час свого виступу.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході дружина президента постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній була біла сорочка з коміром-стійкою і чорні широкі штани зі стрілками, які вона скомбінувала з чорним взуттям. Аутфіт Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у картатому жакеті без коміра і з брошкою-квіткою відвідала Центр україністики в Японії.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie