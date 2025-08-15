- Дата публікації
Категорія
Суспільство
У білій сорочці і з гарною зачіскою: новий діловий образ Олени Зеленської
Перша леді з’явилася на заході в аутфіті у класичних кольорах.
Олена Зеленська взяла участь у зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів», до якої входять компанії, що об’єдналися навколо її ініціативи «Без бар’єрів».
«Коли в червні держава разом із ЮНІСЕФ запускала кампанію соціальних змін, остання отримала дуже влучну назву: „Безбар’єрність — коли можеш“. Спеціально, щоб кожна людина відчула, що йдеться саме про неї та її потреби. Бо коли людина розуміє, як проблема стосується саме її, вона швидше стає співавтором змін», — сказала перша леді під час свого виступу.
На заході дружина президента постала у діловому образі у класичних кольорах. На ній була біла сорочка з коміром-стійкою і чорні широкі штани зі стрілками, які вона скомбінувала з чорним взуттям. Аутфіт Зеленська доповнила гарною зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.
