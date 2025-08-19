ТСН у соціальних мережах

У білій сорочці і жовтій спідниці: королева Ранія з’явилася на публіці в яскравому образі

Королева Ранія здійснила рідкісний вихід під час літньої відпустки.

Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії відвідала Аль-Солт та поспілкувалася з місцевими жителями. Для виходу королева обрала яскравий аутфіт — молочно-білу сорочку з укороченими об’ємними рукавами і жовту максіспідницю з вишивкою, а на плечі накинула бронзову хустку.

Образ королеви Ранії доповнювало об’ємне укладання хвилями і виразний макіяж очей, також у неї на зап’ясті був золотий браслет і годинник, манікюр вона зробила у світлому відтінку.

«З самого серця Аль-Солта! Тепло його мешканців та краса його спадщини відчуваються всюди», — підписала королева Ранія знімки, якими поділилася у своєму Instagram.

Востаннє Ранія виходила на зв’язок із підписниками наприкінці червня, коли вітала свого старшого сина — кронпринца Хусейна — із днем народження.

