У білій сорочці і жовтій спідниці: королева Ранія з’явилася на публіці в яскравому образі

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Реклама

Королева Йорданії відвідала Аль-Солт та поспілкувалася з місцевими жителями. Для виходу королева обрала яскравий аутфіт — молочно-білу сорочку з укороченими об’ємними рукавами і жовту максіспідницю з вишивкою, а на плечі накинула бронзову хустку.

Образ королеви Ранії доповнювало об’ємне укладання хвилями і виразний макіяж очей, також у неї на зап’ясті був золотий браслет і годинник, манікюр вона зробила у світлому відтінку.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«З самого серця Аль-Солта! Тепло його мешканців та краса його спадщини відчуваються всюди», — підписала королева Ранія знімки, якими поділилася у своєму Instagram.

Реклама

Востаннє Ранія виходила на зв’язок із підписниками наприкінці червня, коли вітала свого старшого сина — кронпринца Хусейна — із днем народження.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії