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У білій сорочці на голе тіло: як принцеса Стефанія в пікантному луку позувала на морі
Молодша сестра князя Монако Альбера II — принцеса Стефанія — у молодості була дуже ефектною дівчиною.
Це архівне фото було зроблено 3 травня 1986 року, коли Стефанії — молодшій дочці княгині Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, був 21 рік. Кадри були зроблені під час знімань відеокліпу пісні Ouragan на Маврикії. Пісню виконувала сама принцеса і у відео грала головну героїню також вона.
Це був вокальний дебют принцеси Стефанії, він відбувся у березні 1986 року. Це був сингл Ouragan італійського композитора Романо Мусумарра з дебютного альбому Besoin. Він мав великий успіх у Франції, де він очолював чарти майже три місяці, а також у Західній Німеччині, де він досяг другого місця.
У кліпі принцеса з’явилася у пікантному образі: мокрій білій сорочці, одягненій на голе тіло та високих чорних плавках. У неї на шиї було блакитне кольє, а на зап’ясті кілька браслетів.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мали королівські особи у купальниках на пляжах.