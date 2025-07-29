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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1409
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці на голе тіло: як принцеса Стефанія в пікантному луку позувала на морі

Молодша сестра князя Монако Альбера II — принцеса Стефанія — у молодості була дуже ефектною дівчиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Стефанія

Принцеса Стефанія / © Getty Images

Це архівне фото було зроблено 3 травня 1986 року, коли Стефанії — молодшій дочці княгині Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, був 21 рік. Кадри були зроблені під час знімань відеокліпу пісні Ouragan на Маврикії. Пісню виконувала сама принцеса і у відео грала головну героїню також вона.

Це був вокальний дебют принцеси Стефанії, він відбувся у березні 1986 року. Це був сингл Ouragan італійського композитора Романо Мусумарра з дебютного альбому Besoin. Він мав великий успіх у Франції, де він очолював чарти майже три місяці, а також у Західній Німеччині, де він досяг другого місця.

Принцеса Стефанія, 1986 рік / © Getty Images

Принцеса Стефанія, 1986 рік / © Getty Images

У кліпі принцеса з’явилася у пікантному образі: мокрій білій сорочці, одягненій на голе тіло та високих чорних плавках. У неї на шиї було блакитне кольє, а на зап’ясті кілька браслетів.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мали королівські особи у купальниках на пляжах.

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Марі Шанталь Міллер / © Getty Images

Марі Шанталь Міллер / © Getty Images

княгиня Шарлін / © Getty Images

княгиня Шарлін / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Кароліна і княгиня Грейс Келлі / © Getty Images

Принцеса Кароліна і княгиня Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

княгиня Шакрлін / © Getty Images

княгиня Шакрлін / © Getty Images

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