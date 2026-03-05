ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці та чорному костюмі: королева Софія відвідала виставку у Мадриді

Королева Софія завітала на виставку «Прапор, принесений морем. Кольори, які нас ідентифікують» у Військово-морському музеї в Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

На виставці пропонують подорож з історії національного прапора через 57 оригінальних експонатів, багато з яких було спеціально відреставровано для виставки і ніколи раніше не виставлялося через свої великі розміри чи крихкість.

Мама короля Філіпа VI приїхала, щоб показати важливість історії Іспанії. Вона з'явилася перед камерами в чорному штанному костюмі та білій сорочці, якою розбавила свій монохромний образ. Костюм був досить оригінальним, відрізнявся коміром-стійкою та лацканами, на відміну від більшості жакетів у її гардеробі.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Вона також носила брошку зі своєї великої колекції, цього разу з морськими мотивами, як данина поваги до її господарів, офіцерів ВМФ, які супроводжували її у цьому візиті, пише vanitatis. Зачіска королева була класичною, у вухах були перлинні сережки, а в руках вона тримала шкіряну сумку.

Нагадаємо, вчора в чорному штанному костюмі з'явилася і її невістка — королева Летиція. Вона приїхала вшанувати пам'ять відомого журналіста Фернандо Онєгі, який помер днем раніше.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie