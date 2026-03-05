У білій сорочці та чорному костюмі: королева Софія відвідала виставку у Мадриді

Королева Софія / © Getty Images

На виставці пропонують подорож з історії національного прапора через 57 оригінальних експонатів, багато з яких було спеціально відреставровано для виставки і ніколи раніше не виставлялося через свої великі розміри чи крихкість.

Мама короля Філіпа VI приїхала, щоб показати важливість історії Іспанії. Вона з'явилася перед камерами в чорному штанному костюмі та білій сорочці, якою розбавила свій монохромний образ. Костюм був досить оригінальним, відрізнявся коміром-стійкою та лацканами, на відміну від більшості жакетів у її гардеробі.

Вона також носила брошку зі своєї великої колекції, цього разу з морськими мотивами, як данина поваги до її господарів, офіцерів ВМФ, які супроводжували її у цьому візиті, пише vanitatis. Зачіска королева була класичною, у вухах були перлинні сережки, а в руках вона тримала шкіряну сумку.

Нагадаємо, вчора в чорному штанному костюмі з'явилася і її невістка — королева Летиція. Вона приїхала вшанувати пам'ять відомого журналіста Фернандо Онєгі, який помер днем раніше.