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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці та яскравій спідниці: княгиня Шарлін побувала на автогонках

Княгиня Монако з’явилася у вихідні на новому публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Шарлін відвідала Monaco E-Prix, 7-й етап чемпіонату світу FIA Formula E 2025 року в Монте-Карло. На захід Її Світлість прибула в ідеально білій сорочці і червоній максіспідниці в широку смужку і з поясом на талії. Княгиня підібрала до образу червоні туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах, волосся зібрала в зачіску, залишивши попереду кілька кучерявих пасм, зробила гарний макіяж з акцентом на губах і вдягла перлинні сережки.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нігті Шарлін були нафарбовані практично прозорим лаком, у неї на пальці була каблучка з діамантом, її заручальна, а в руках вона тримала клатч. Княгиня Монако мала дуже елегантний вигляд.

А нещодавно ми показували вам стильний образ Шарлін у штанному костюмі, коли вона відвідала світську церемонію.

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