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У білій сорочці та яскравій спідниці: княгиня Шарлін побувала на автогонках
Княгиня Монако з’явилася у вихідні на новому публічному заході.
Шарлін відвідала Monaco E-Prix, 7-й етап чемпіонату світу FIA Formula E 2025 року в Монте-Карло. На захід Її Світлість прибула в ідеально білій сорочці і червоній максіспідниці в широку смужку і з поясом на талії. Княгиня підібрала до образу червоні туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах, волосся зібрала в зачіску, залишивши попереду кілька кучерявих пасм, зробила гарний макіяж з акцентом на губах і вдягла перлинні сережки.
Нігті Шарлін були нафарбовані практично прозорим лаком, у неї на пальці була каблучка з діамантом, її заручальна, а в руках вона тримала клатч. Княгиня Монако мала дуже елегантний вигляд.
А нещодавно ми показували вам стильний образ Шарлін у штанному костюмі, коли вона відвідала світську церемонію.