ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

У білій сорочці та капелюсі: щаслива Меган Маркл звернулася до прихильників

Нещодавно випущене герцогинею вино розкупили менш ніж за годину.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

З цього приводу Меган вийшла в Instagram і подякувала шанувальникам її бренду As ever за відданість та любов.

«Все ще вбираю це — відчуваю нескінченну подяку. Успіхів у тому, що попереду!», — написала герцогиня під новим фото, опублікованим на сторінці бренду в Instagram.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Вино Napa Valley Rosé 2023 року було розпродано менш ніж за годину після того, як воно надійшло у продаж 1 липня на Wine.AsEver.com. Вино було доступне в наборі з трьох пляшок за 90 доларів, у половинній скриньці за 159 доларів або в повній скриньці за 300 доларів.

На знімку, яким поділилася Меган, вона зображена в крислатому капелюсі і білій сорочці і блакитних джинсах, вона сміється і, схоже, дуже щаслива.

Нагадаємо, рожеве вино герцогині описується як «легке, свіже та невимушено святкове» вино, яке «було ретельно приготовлене Меган, герцогинею Сассекською». Також 1 липня (у день народження принцеси Діани) було оголошено, що незабаром буде розширення інших алкогольних напоїв. У релізі йшлося про «ігристе вино Méthode Champenoise Napa Valley, заплановане на найближче майбутнє, і додаткові сорти, які підуть за цим».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie