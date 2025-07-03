У білій сорочці та капелюсі: щаслива Меган Маркл звернулася до прихильників

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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З цього приводу Меган вийшла в Instagram і подякувала шанувальникам її бренду As ever за відданість та любов.

«Все ще вбираю це — відчуваю нескінченну подяку. Успіхів у тому, що попереду!», — написала герцогиня під новим фото, опублікованим на сторінці бренду в Instagram.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Вино Napa Valley Rosé 2023 року було розпродано менш ніж за годину після того, як воно надійшло у продаж 1 липня на Wine.AsEver.com. Вино було доступне в наборі з трьох пляшок за 90 доларів, у половинній скриньці за 159 доларів або в повній скриньці за 300 доларів.

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На знімку, яким поділилася Меган, вона зображена в крислатому капелюсі і білій сорочці і блакитних джинсах, вона сміється і, схоже, дуже щаслива.

Нагадаємо, рожеве вино герцогині описується як «легке, свіже та невимушено святкове» вино, яке «було ретельно приготовлене Меган, герцогинею Сассекською». Також 1 липня (у день народження принцеси Діани) було оголошено, що незабаром буде розширення інших алкогольних напоїв. У релізі йшлося про «ігристе вино Méthode Champenoise Napa Valley, заплановане на найближче майбутнє, і додаткові сорти, які підуть за цим».