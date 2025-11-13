ТСН у соціальних мережах

Суспільство
77
1 хв

У білій сорочці та коричневих штанях: королева Мері на новому заході в Бразилії

Королева Данії Мері продовжує перебувати у Бразилії, де відбувається кліматичний саміт ООН COP30.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Associated Press

На другий день свого візиту королева відвідала Агрізону — дослідницьку та демонстраційну зону сталого сільського господарства. Під час візиту Її Величності показали, як циклічне мікросільське господарство, біодобрива та методи виробництва, безпечні для клімату, можуть поєднувати у собі турботу про навколишнє середовище, клімат та місцеві спільноти.

Потім королева повернулася до Белена, де виступила в африканському павільйоні з промовою, присвяченою боротьбі зі зміною клімату, адаптацією до зміни клімату та кліматичним надіям.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Пізніше королева зустрілася з групою молодих людей з різних куточків світу, щоб дізнатися про їхній досвід вирішення кліматичних проблем.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері з’явилася на публіці у білій сорочці Bagutta Shirts та широких коричневих штанях. У неї на талії був широкий пояс Seed Heritage, взула королева босоніжки від Gianvito Rossi із світло-коричневої шкіри. Королівський образ доповнювала об’ємна коричнева сумка, сережки-висячки з перламутром, коралами та перлами від Louise Grønlykke, на шиї було намисто Dulong Fine Jewelry та кілька браслетів на зап’ястях від цього ж бренду. Волосся Мері розпустила та зробила виразний макіяж.

Королева Мері / © Associated Press

Королева Мері / © Associated Press

Днем раніше на саміті ми бачили королеву у стильній смарагдовій сорочці від Stella Mccartney та спідниці від Off-White.

77
