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У білій сорочці та рожевій спідниці: Гелен Міррен позувала на тлі моря в Італії
80-річна британська акторка відвідала кінофестиваль в Італії.
Гелен приїхала на 72-й кінофестиваль у Таорміні — Taormina Film Fest — це один із найпрестижніших та найстаріших міжнародних кінофестивалів в Італії, який щороку проводиться на мальовничому сицилійському курорті.
Міррен з’явилася на заході у білій сорочці з мереживним оздобленням та спідниці кольору фуксії довжини міді, доповнивши образ білими шкіряними ляпанцями зі шкіри крокодила. Гелен розпустила волосся, зробила макіяж, підкресливши губи, одягла сережки з діамантами та довге намисто з перлинами.
А нещодавно Гелен Міррен відвідувала церемонію вручення премії Олів’є 2026 року, присвяченої 50-річчю премії, в Альберт-голі в Лондоні, куди приїхала в подовженій сорочці з поясом на талії та візерунком у вигляді чорної квітки та максіспідниці такого ж кольору.