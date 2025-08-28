У білій сорочці та штанях-карго: королева Летиція з чоловіком прибула до Медейроса

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Сьогодні монарше подружжя прибуло до Медейроса. Як і під час свого минулого візиту, Летиція та Філіп тепло поспілкувалися з місцевими жителями.

Королева знову одяглася в білу сорочку, яку поєднала з прямими штанями карго, поясом на талії та грубими черевиками. Волосся Її Величності було розпущене і вільно спадало на плечі, а макіяж на обличчі був майже непомітний.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув картату сорочку, сірі джинси та взув зручні для такого заходу кросівки.

Зазначимо, що за даними Європейської системи інформації про лісові пожежі, вони знищили понад 415000 гектарів, переважно в серпні, що стало новим річним рекордом від початку звітності 2006 року. Через пожежі цього місяця загинуло четверо людей, тисячі було евакуйовано.

Королева Летиція розмовляє з людьми / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя відвідало природний парк біля озера Санабрія в Саморі, який також постраждав від пожеж. Там королева теж з’явилася у штанях і білій сорочці — ідеальний вибір для такого заходу.