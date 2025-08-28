- Дата публікації
У білій сорочці та штанях-карго: королева Летиція з чоловіком прибула до Медейроса
Король і королева Іспанії продовжують відвідувати регіони на північному заході країни, які охоплені лісовими пожежами.
Сьогодні монарше подружжя прибуло до Медейроса. Як і під час свого минулого візиту, Летиція та Філіп тепло поспілкувалися з місцевими жителями.
Королева знову одяглася в білу сорочку, яку поєднала з прямими штанями карго, поясом на талії та грубими черевиками. Волосся Її Величності було розпущене і вільно спадало на плечі, а макіяж на обличчі був майже непомітний.
Король Філіп VI одягнув картату сорочку, сірі джинси та взув зручні для такого заходу кросівки.
Зазначимо, що за даними Європейської системи інформації про лісові пожежі, вони знищили понад 415000 гектарів, переважно в серпні, що стало новим річним рекордом від початку звітності 2006 року. Через пожежі цього місяця загинуло четверо людей, тисячі було евакуйовано.
Днем раніше королівське подружжя відвідало природний парк біля озера Санабрія в Саморі, який також постраждав від пожеж. Там королева теж з’явилася у штанях і білій сорочці — ідеальний вибір для такого заходу.