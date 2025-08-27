У білій сорочці та штанях кольору гакі: королева Летиція вперше після відпустки з’явилася на публічному заході

Королева Летиція / © Getty Images

Сьогодні монарше подружжя прибуло до природного парку біля озера Санабрія в Саморі, який постраждав від пожеж, які цього місяця обрушилися на Іспанію.

Король та королева вітали місцевих жителів. Летиція приїхала на зустріч одягнена в білу сорочку, прямі джинси кольору гакі та взута у грубі черевики. Сорочку королева заправила частково в джинси «французькою заправкою», який уміло використовує у своїх образах із сорочками Меган, герцогиня Сассекська.

Королева Летиція / © Getty Images

Волосся Летиції було розпущене, у вухах були золоті сережки-пусети, а на пальці улюблена каблучка Coreterno. Макіяж на обличчі був максимально натуральним.

Король Філіп VI одягнув сорочку кольору деніму і штани гакі, взутий також був у черевики. Вони із дружиною тепло вітали людей.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, королівська родина відпочивала разом із королівською родиною Нідерландів на їхній віллі в Греції, а десять днів тому монарх екстрено покинув острів, оскільки ситуація з пожежами в його країні стала надзвичайною.