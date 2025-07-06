У білій сорочці та синіх джинсах-кльош: інфанта Софія приїхала провідати сестру Леонор

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

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«Принцеса Леонор та інфанта Софія возз’єдналися в Гіхоні після висадки з корабля Хуан Себастьян Елькано. Сестри повечеряли в Casona de Jovellanos», — йдеться в підписі до фотографії, що з’явилася в соцмережах, її розповсюдив королівський блогер Гав’єр Лопес.

На знімку Леонор одягнена у білу військову форму, а її сестра Софія у білій сорочці та синіх джинсах-кльош, а її довге волосся розпущене.

Між сестрами завжди був тісний зв’язок, і зараз, коли обидві дівчата проходять навчання у різних місцях, вони неймовірно близькі.

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У серпні Леонор та Софія, ймовірно, зберуться разом зі своїми батьками в Пальма-де-Майорці, де сім’я зазвичай проводить свою літню відпустку.