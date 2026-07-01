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У білій сорочці та синіх штанях: королеву Летицію зазнімкували в аеропорту
Королева Іспанії Летиція та міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес провели сьогодні медичну бригаду AECID, яка прямує до Венесуели для надання допомоги постраждалим від землетрусів.
Для цього випадку Летиція обрала практичний образ: білу сорочку, темно-сині лляні штани та еспадрильї на платформі в тон. Волосся її було розпущене, у вухах були діамантові сережки-цвяшки, а на обличчі денний макіяж.
За кілька хвилин до від'їзду до Венесуели, де вони перебувають з гуманітарною місією, королева Летиція висловила свою підтримку цій групі, яка надаватиме медичну допомогу, оцінюватиме збитки та очищатиме воду після руйнівних землетрусів, що обрушилися на країну.
Королева Летиція обрала комфортний і стриманий стиль, уникаючи зайвої уваги та тим самим передаючи певний посил. Прагнучи не затьмарити справжніх героїв дня — співробітників гуманітарних організацій, вона одягла зручний одяг для ранкового заходу на злітній смузі.
Нагадаємо, нещодавно королева Летиція була присутня на заході, присвяченому 15-річчю журналу Ethic у Мадриді, де з'явилася в лаконічній сукні з короткими рукавами та поясом на талії.