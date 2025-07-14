ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

У білій спідниці-олівці і туфлях-човниках Manolo Blahnik: Меланія Трамп на чемпіонату світу з футболу

55-річна перша леді США разом із чоловіком-президентом прийшла подивитися матч між «Челсі» та «Парі Сен-Жермен».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія і Дональд Трампи

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп разом із чоловіком-президентом США Дональдом Трампом відвідала фінальний матч клубного чемпіонату світу з футболу між ФК «Челсі» та «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

У віп-ложі подружжя Трампів сиділо поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. На грі також був син президента США — Дональд Трамп-молодший зі своєю коханою Беттіною Андерсон.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

На першій леді була базова біла футболка, біла спідниця-олівець із розрізом і чорний жакет від Georgina Pebble, який вона накинула на плечі.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила білими шкіряними туфлями-човниками на високих шпильках від Manolo Blahnik і сумкою Blanc Clemence Hermès Kelly з паладієвою фурнітурою.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж із помадою кольору запорошеної троянди, молочний манікюр і одягла на обличчя стильні прямокутні сонцезахисні окуляри у білій оправі Diornuit від Dior.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп відвідала Техас у зручному повсякденному луку у кольорі гакі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie