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У білій спідниці-олівці і туфлях-човниках Manolo Blahnik: Меланія Трамп на чемпіонату світу з футболу
55-річна перша леді США разом із чоловіком-президентом прийшла подивитися матч між «Челсі» та «Парі Сен-Жермен».
Меланія Трамп разом із чоловіком-президентом США Дональдом Трампом відвідала фінальний матч клубного чемпіонату світу з футболу між ФК «Челсі» та «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі.
У віп-ложі подружжя Трампів сиділо поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. На грі також був син президента США — Дональд Трамп-молодший зі своєю коханою Беттіною Андерсон.
На першій леді була базова біла футболка, біла спідниця-олівець із розрізом і чорний жакет від Georgina Pebble, який вона накинула на плечі.
Аутфіт дружина президента доповнила білими шкіряними туфлями-човниками на високих шпильках від Manolo Blahnik і сумкою Blanc Clemence Hermès Kelly з паладієвою фурнітурою.
Меланія зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж із помадою кольору запорошеної троянди, молочний манікюр і одягла на обличчя стильні прямокутні сонцезахисні окуляри у білій оправі Diornuit від Dior.
Нагадаємо, Меланія Трамп відвідала Техас у зручному повсякденному луку у кольорі гакі.