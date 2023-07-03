У білій сукні без білизни та в компанії дочки: Аманда Голден приїхала на Вімблдон

Серед них була ведуча Аманда Голден, вона приїхала з 17-річною дочкою Лексі, з якою почала все частіше з'являтися у світському суспільстві.

Сьогодні мама та дочка відвідують перший день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у Лондоні.

52-річна Голден з'явилася на публіці в обтислій максісукні зі сміливим розрізом до стегна, під яку знову не одягла бюстгальтер. Поверх сукні на ній був білий короткий жакет, а взута Голден була в шкіряні туфлі-човники на підборах і тримала білу сумку від Michael Kors у руках. Її волосся було розпущене і красиво укладене, на обличчі були великі сонцезахисні окуляри, а образ доповнювало кілька золотих підвісок на шиї та браслетів на зап'ястях.

Аманда Голден з дочкою Лексі / Фото: Getty Images

Її дочка Лексі одягла коротку зелену сукню теж без ліфчика, доповнивши вбрання контрастними зелено-білими босоніжками на підборах, білою сумкою та білим жакетом, які тримала в руках. На обличчі дівчина також мала окуляри від сонця та легкий макіяж, а нігті нафарбувала яскравим лаком.

Також на Вімблдон приїхала колега Аманди – Ешлі Робертс. Вона з'явилася на публіці у мінісукні у стилі 80-х у горошок та білих туфлях на підборах, доповнивши лук білою сумкою.

Аманда Голден та Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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