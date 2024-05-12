У білій сукні без бретельок і вся в золоті: Меган із чоловіком Гаррі на прийомі в Нігерії

Герцог та герцогиня Сассекські перебувають з триденним офіційним візитом в Нігерії.

Вчора пара відвідала спеціальний прийом для сімей військовослужбовців та асоціації вдів у Офіцерській їдальні штабу оборони в Абуджа. А також завітала до реабілітаційного центру.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Герцогиня одягла цього разу білу лляну сукню без бретелей St. Agni, а взула коричневі шкіряні сандалі Aquazzura. Образ свій Меган доповнила вінтажними сережками-кліпсами Dior з вузлом, золотим ланцюжком з хрестом на шиї, тенісним браслетом Ariel Gordon Jewelry з шестигранним діамантом, браслетом Сartier "Love" з жовтого золота, браслетом Lorraine Schwar своїми заручальною та весільною обручками.

Меган зібрала волосся в пучок, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи нюдовою помадою.

Принц Гаррі був у кремовому лляному костюмі, білій сорочці та чорній краватці.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Герцогиня не вперше одягає біле вбрання у рамках цього візиту. 10 травня 2024 року герцог і герцогиня відвідали Академію Lightway в Абуджі, щоб розпочати перший в історії саміт із психічного здоров'я, що став результатом розширеного партнерства між їхнім фондом The Archewell Foundation та The Geanco Foundation. Потім герцог та герцогиня відвідали штаб оборони Нігерії, де зустрілися з дружинами військовослужбовців. Того дня Меган була у білому штанному костюмі.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

А ось її перший образ у персиковій сукні Heidi Merrick королівські шанувальники розкритикували.

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