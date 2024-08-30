У білій сукні-футлярі і замшевих туфлях: перша леді Німеччини на зустрічі з Макронами

Ельке Бюденбендер одягла на зустріч вбрання до колін.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер відвідали з робочим візитом Францію. У Єлисейському палаці у Парижі їх зустріли президент країни Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.
Ельке була одягнена у білу сукню-футляр із короткими рукавами, яку скомбінувала із замшевими темно-синіми туфлями на шпильках. У вухах у неї були золоті сережки.
Бріжит, до речі, також обрала білу коротку сукню бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.
Нагадаємо, Ельке Бюденбендер із червоним манікюром і в сукні з V-подібним декольте сходила до музею разом із подружжям Макронів.
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