У білій сукні-футлярі і замшевих туфлях: перша леді Німеччини на зустрічі з Макронами

Ельке Бюденбендер одягла на зустріч вбрання до колін.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною Ельке Бюденбендер відвідали з робочим візитом Францію. У Єлисейському палаці у Парижі їх зустріли президент країни Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.

Ельке була одягнена у білу сукню-футляр із короткими рукавами, яку скомбінувала із замшевими темно-синіми туфлями на шпильках. У вухах у неї були золоті сережки.

Ельке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит, до речі, також обрала білу коротку сукню бренду Louis Vuitton з рукавами три чверті, застібкою-блискавкою та шкіряним чорним ременем із золотистими застібками-карабінами.

Ельке Бюденбендер, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ельке Бюденбендер із червоним манікюром і в сукні з V-подібним декольте сходила до музею разом із подружжям Макронів.

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