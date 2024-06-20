У білій сукні і капелюсі з квіткою: королева Камілла продемонструвала ніжний образ у третій день Royal Ascot

У третій день королівських кінних перегонів Royal Ascot, який називають Жіночим днем (Ladies Day), королева Камілла продемонструвала красивий ніжний образ у всьому білому.

Королева Камілла і король Чарльз / Фото: Associated Press

На ній була сукня на затин із поясом й елегантний капелюх із великою білою квіткою, які вона скомбінувала з білим клатчем. Її Величність зробила фірмове укладання і ніжний макіяж.

Особливу увагу Камілла надала прикрасам: у вухах у неї були діамантові сережки у вигляді квітів, на шиї – золотий ланцюжок, а до вбрання вона прикріпила велику смарагдову брошку, обрамлену діамантами, королеви Марії Текської (бабуся королеви Єлизавети II), яку подарували жінки Індії у 1911 році.

Королева Камілла і король Чарльз / Фото: Associated Press

Король Чарльз був одягнений у сірий фрак, білу сорочку, блакитний жилет, сіру краватку з рожевим принтом і чорний капелюх-циліндр.

Цього дня королівське подружжя вручили переможцю золотий кубок.

Королева Камілла і король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у другий день кінних перегонів королева Камілла постала у блакитній сукні з V-подібною мереживною вставкою на грудях від Dior, яку вона доповнила капелюхом з широкими крисами Philip Treacy й улюбленою брошкою королеви Єлизавети II – з бірюзою та діамантами.

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