У білій сукні і на шпильках: розкішна Меланія Трамп сходила на вечірку

Колишній президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп днями відвідали вечірку, яку організували з нагоди турніру LIV Golf, на Мангеттені.

Там експерша леді з'явилася у гарному жіночному аутфіті. На ній була біла сукня довжини міді без рукавів і з поясом-воланом на спідниці. Вбрання вона скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік на високих шпильках.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Getty Images

У Меланії була гарна зачіска з локонами і макіяж з акцентом на очах. Вона відмовилась від прикрас і закінчила образ ніжним нюдовим манікюром.

У момент, коли їх фотографували, Меланія радісно усміхалась.

Дональд був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорні туфлі.

До слова, Трампа розкритикували за популяризацію цього турніру, оскільки його підтримує уряд Саудівської Аравії, який звинувачують у порушенні прав людини та зв'язку з тероризмом. Активісти групи "Правосуддя 9/11" обіцяють провести акції протесту.

Меланія і Дональд Трампи / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Трампи відвідали похорон першої дружини Дональда - Івани Трамп. З ними також був їхній син Беррон. На Меланії була чорна сукня А-силуету з глибоким вирізом в зоні декольте і чорні шкіряні туфлі.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

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