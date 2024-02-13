У білій сукні і на високих підборах: міністерка закордонних справ Німеччини приїхала до Шато-де-ла-Селю

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Шато-де-ла-Селю, що поблизу Парижа, для участі у переговорах "Веймарського трикутника". Її зустрів там міністр закордонних і європейських справ Франції Стефан Сежурне.

Стефан Сежурне та Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини і Польщі зустрілися, щоб відродити "Веймарський трикутник" – політичний формат, який роками був бездіяльним. "Веймарський трикутник" був створений у 1991 році, коли Польща виходила з десятиліть комунізму, як платформа для політичної співпраці між трьома націями.

Стефан Сежурне, Анналена Бербок, Радослав Сікорський / Фото: Associated Press

Там Бербок продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була біла сукня міді з асиметричним вирізом і рукавами три чверті, яка добре сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання політикиня скомбінувала з коричневими замшевими чоботами на платформі і високих підборах та шкіряною коричневою сумкою-клатчем.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена розпустила волосся, зробила макіяж у ніжних відтінках, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями, а руку – годинником.

Стефан Сежурне, Анналена Бербок, Радослав Сікорський / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анналена Бербок на засідання кабінету міністрів Німеччини з'явилася у темно-бордовому светрі і шкіряній спідниці в тон довжини міді з розрізом спереду.

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