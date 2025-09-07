ТСН у соціальних мережах

326
1 хв

У білій сукні і нюдових човниках: княгиня Шарлін з чоловіком і дітьми сходила на пікнік

Княгиня Шарлін вийшла у світ разом зі своїми чоловіком та дітьми.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II та княгиня Шарлін з дітьми

Князь Альбер II і княгиня Шарлін з дітьми / © Getty Images

Шарлін, князь Альбер II та двоє їхніх дітей — принц Жак та принцеса Габріелла — відвідали традиційний монегаський пікнік «U Cavagnëtu» у Монако.

Княгиня Шарлін була одягнена у білу сукню міді з асиметричним гіпюровим мереживом та завитками від Oscar de la Renta, до якої підібрала бежеві шкіряні туфлі-човники з відкритою п’ятою Gianvito Rossi на підборах.

/ © Getty Images

© Getty Images

Шарлін зібрала волосся в низьку зачіску, зробила лаконічний макіяж, одягла перлинні сережки-цвяшки та зробила манікюр у нюдовому кольорі.

Принцеса Габріелла була в сукні з бавовняного попліну кольору слонової кістки з різнобарвним мотивом від Dior Kids і в сандалях від цього ж бренду, а волосся дівчинки було зібрано у дві тонкі коси спереду. А її брат принц Жак був у білій сорочці, синьому піджаку, пісочних штанях та чорних туфлях. Князь Альбер II теж був одягнений у піджак, але тільки чорного кольору, білу сорочку та сірі штани.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня княгиня Шарлін і князь Альбер II поділилися зворушливим постом на згадку про модельєра Джорджіо Армані, який помер у віці 91 року.

