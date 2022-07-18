У білій сукні і перлових прикрасах: віцепрезидентка США у розкішному образі з'явилася на конференції

Камала Гарріс обрала для заходу гарний білосніжний костюм.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на міжнародній конференції Alpha Kappa Alpha Sorority в Орландо, штат Флорида.
Там політикиня постала у розкішному аутфіті: у білій сукні міді і білому елегантному жакеті.
Образ Гарріс доповнила гарними перлинно-золотими сережками і кулоном із перлів на ланцюжку. На руках у неї були золоті браслети і каблучка з діамантом.
Камала зробила укладання з локонами і макіяж з акцентом на шоколадній помаді.
У Гарріс у гардеробі є безліч цікавих ділових костюмів. Приміром на пікніку Конгресу, який відбувся на Південній галявині Білого дому, вона постала у штанному костюмі кольору вареного лосося і білому топі.
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