ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

У молочній сукні і перлинних прикрасах: 91-річна почесна імператриця Мітіко на церемонії

Почесне імператорське подружжя не часто з’являється на публічних заходах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Почесні імператор Акіхіто та імператриця Мітіко

Почесні імператор Акіхіто та імператриця Мітіко / © Associated Press

Почесний імператор Японії Акіхіто та почесна імператриця Мітіко взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Вони разом із іншими членами імператорської родини вітали публіку з Новим роком.

Імператорська родина / © Associated Press

Імператорська родина / © Associated Press

Мітіко з’явилася на заході у молочній сукні з невеликим V-подібним вирізом, до якої прикріпила вишукану брошку з перлинами і камінням. Вуха почесна імператриця прикрасила лаконічними сережками, а шию — срібним намистом із великими перлинами.

Почесні імператор Акіхіто та імператриця Мітіко / © Associated Press

Почесні імператор Акіхіто та імператриця Мітіко / © Associated Press

Почесний імператор Акіхіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, світло-сірий жилет, краватку сріблястого кольору і смугасті штани.

Нагадаємо, почесна імператриця Мітіко у молочній довгій сукні і жакеті-кейпі з’явилася на заході.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie