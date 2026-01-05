- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
Кількість переглядів
- 82
Час на прочитання
- 1 хв
У молочній сукні і перлинних прикрасах: 91-річна почесна імператриця Мітіко на церемонії
Почесне імператорське подружжя не часто з’являється на публічних заходах.
Почесний імператор Японії Акіхіто та почесна імператриця Мітіко взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Вони разом із іншими членами імператорської родини вітали публіку з Новим роком.
Мітіко з’явилася на заході у молочній сукні з невеликим V-подібним вирізом, до якої прикріпила вишукану брошку з перлинами і камінням. Вуха почесна імператриця прикрасила лаконічними сережками, а шию — срібним намистом із великими перлинами.
Почесний імператор Акіхіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, світло-сірий жилет, краватку сріблястого кольору і смугасті штани.
Нагадаємо, почесна імператриця Мітіко у молочній довгій сукні і жакеті-кейпі з’явилася на заході.