У молочній сукні і перлинних прикрасах: 91-річна почесна імператриця Мітіко на церемонії

Почесний імператор Японії Акіхіто та почесна імператриця Мітіко взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Вони разом із іншими членами імператорської родини вітали публіку з Новим роком.

Мітіко з’явилася на заході у молочній сукні з невеликим V-подібним вирізом, до якої прикріпила вишукану брошку з перлинами і камінням. Вуха почесна імператриця прикрасила лаконічними сережками, а шию — срібним намистом із великими перлинами.

Почесний імператор Акіхіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, світло-сірий жилет, краватку сріблястого кольору і смугасті штани.

Нагадаємо, почесна імператриця Мітіко у молочній довгій сукні і жакеті-кейпі з’явилася на заході.