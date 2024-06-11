У білій сукні і шоколадних туфлях на шпильках: міністерка закордонних справ Німеччини на конференції

Анналена Бербок у жіночному образі з'явилася на конференції у Берліні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула на конференцію з відновлення в Берліні. Німеччина проводить конференцію для збору підтримки для відновлення України після руйнувань, спричинених війною Росії.

Там політикиня постала у білій закритій сукні міді складного крою, яку поєднала з лакованими туфлями шоколадного кольору на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфіт Анналена доповнила укладанням із прикореневим обємом, макіяжем із рожевою помадою і зеленими тінями на повіках, а також сережками-кільцями.

Нагадаємо, Анналена Бербок у пісковому пальті та замшевих ботильйонах відвідала пам'ятний захід.

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