Король Чарльз і Мая Санду / © Associated Press

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Президентка Молдови Мая Санду приїхала з офіційним візитом до Великої Британії. У маєтку Сандрінгем у Норфолку вона мала аудієнцію у короля Чарльза III.

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Санду мала гарний вигляд у білій сукні міді А-силуету з круглим вирізом і довгими рукавами. Вбрання вона доповнила замшевими гостроносими туфлями апельсинового відтінку на шпильках.

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Президентка зробила ідеально рівне укладання боб каре і ніжний макіяж.

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Король Чарльз був одягнений у сірий костюм із хусткою-паше у нагрудній кишені, білу сорочку і пудрову краватку з принтом, які він доповнив чорними туфлями.

Нагадаємо, Мая Санду у сірому пальті і шовковій блузці з квітами постала на саміті у Будапешті.