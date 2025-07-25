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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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396
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1 хв

У білій сукні і туфлях апельсинового відтінку: президентка Молдови в ефектному образі з'явилася на аудієнції у короля Чарльза

Мая Санду у гарному аутфіті зустрілася з британським монархом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Король Чарльз і Мая Санду

Король Чарльз і Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду приїхала з офіційним візитом до Великої Британії. У маєтку Сандрінгем у Норфолку вона мала аудієнцію у короля Чарльза III.

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Санду мала гарний вигляд у білій сукні міді А-силуету з круглим вирізом і довгими рукавами. Вбрання вона доповнила замшевими гостроносими туфлями апельсинового відтінку на шпильках.

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Король Чарльз III і Мая Санду / © Associated Press

Президентка зробила ідеально рівне укладання боб каре і ніжний макіяж.

Король Чарльз був одягнений у сірий костюм із хусткою-паше у нагрудній кишені, білу сорочку і пудрову краватку з принтом, які він доповнив чорними туфлями.

Нагадаємо, Мая Санду у сірому пальті і шовковій блузці з квітами постала на саміті у Будапешті.

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