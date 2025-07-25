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У білій сукні і туфлях апельсинового відтінку: президентка Молдови в ефектному образі з'явилася на аудієнції у короля Чарльза
Мая Санду у гарному аутфіті зустрілася з британським монархом.
Президентка Молдови Мая Санду приїхала з офіційним візитом до Великої Британії. У маєтку Сандрінгем у Норфолку вона мала аудієнцію у короля Чарльза III.
Санду мала гарний вигляд у білій сукні міді А-силуету з круглим вирізом і довгими рукавами. Вбрання вона доповнила замшевими гостроносими туфлями апельсинового відтінку на шпильках.
Президентка зробила ідеально рівне укладання боб каре і ніжний макіяж.
Король Чарльз був одягнений у сірий костюм із хусткою-паше у нагрудній кишені, білу сорочку і пудрову краватку з принтом, які він доповнив чорними туфлями.
Нагадаємо, Мая Санду у сірому пальті і шовковій блузці з квітами постала на саміті у Будапешті.