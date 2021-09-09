У білій сукні і винних човниках: красивий вихід шведської кронпринцеси Вікторії

Спадкова принцеса Швеції повернулася до активного робочого життя.

44-річна Вікторія приїхала на захід в красивій білій сукні в принт різнокольорових ромбів, з широкою гумкою на талії, такою ж вставкою на зоні декольте і на рукавах. Жіночний образ принцеса доповнила винного кольору туфлями-човниками на підборах і чорним маленьким клатчем. Також одягла кілька браслетів на зап'ястя і годинник, зробила світлий манікюр, зараз такий в моді, одягла сережки з камінням і зібрала волосся в низький пучок — свою улюблену зачіску. Завершував образ досить насичений, як для денного виходу, макіяж.

кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Минулого разу кронпринцеса з'явилася на публіці теж в білому: штанний костюм тоді Вікторія поєднала з блузою, нюдовими туфлями-човниками і сріблястим клатчем-конвертом. А ось незмінним практично в кожному її образі є зачіска.

кронпринцеса Вікторія / Getty Images

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