У білій сукні і з блакитним шарфом: Джилл Байден у компанії чоловіка та доньки сходила до магазину

Перша леді США мала стильний вигляд.
До об'єктивів папараці у Нантакеті потрапили президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден. Подружжя відвідало магазин.
Перша леді була одягнена у білу довгу трикотажну сукню з вирізом, зверху якої вона одягла темно-синій жакет із рожевою підкладкою. На шиї у неї був блакитний шарф. Вбрання Джилл скомбінувала із замшевими чорними чоботами.
Джилл зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками з перлами, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетами і каблучкою. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри-авіатори.
На одній зі світлин поряд із Джилл йшла їхня донька Ешлі Байден. Вона була одягнена у салатове пальто, білий светр, прикрашений перлами, і джинси.
Президент одягнув чорний піджак, чорну олімпійку, світлу сорочку, сірі штани, чорну бейсболку та окуляри-авіатори.
Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден у бежевому жакеті і шарфі з торочкою відвідала пожежну частину.
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