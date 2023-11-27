У білій сукні і з блакитним шарфом: Джилл Байден у компанії чоловіка та доньки сходила до магазину

До об'єктивів папараці у Нантакеті потрапили президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден. Подружжя відвідало магазин.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у білу довгу трикотажну сукню з вирізом, зверху якої вона одягла темно-синій жакет із рожевою підкладкою. На шиї у неї був блакитний шарф. Вбрання Джилл скомбінувала із замшевими чорними чоботами.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джилл зробила зачіску з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками з перлами, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетами і каблучкою. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри-авіатори.

На одній зі світлин поряд із Джилл йшла їхня донька Ешлі Байден. Вона була одягнена у салатове пальто, білий светр, прикрашений перлами, і джинси.

Джилл Байден із донькою Ешлі / Фото: Associated Press

Президент одягнув чорний піджак, чорну олімпійку, світлу сорочку, сірі штани, чорну бейсболку та окуляри-авіатори.

Нагадаємо, минулого разу Джилл Байден у бежевому жакеті і шарфі з торочкою відвідала пожежну частину.

Читайте також: