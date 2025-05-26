У білій сукні і з вечірньою зачіскою: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала галавечерю

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

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Після самого Гран-прі Формули-1 в Монако, де княгиня Шарлін з’явилася в червоній смугастій сорочці і червоних штанях зі стрілками і взута в туфлі-човники на підборах, Її Світлість прибула на гала-вечір ввечері в компанії свого чоловіка Альбера II.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Для вечірнього виходу Шарлін обрала білу сукню з брошкою-застібкою з блискучим камінням на грудях і широким поясом відтінку металік, що підкреслює талію. У руках княгиня тримала маленький сріблястий клатч, зібрала волосся у високу зачіску та одягла сережки з діамантами. Також Шарлін мала нюдовий манікюр.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II був одягнений у білий смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик в принт зірок, чорні штани та взутий в лаковані туфлі.

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Також раніше ми показували, що Шарлін та Альбер відвідали один із днів гонки Формули 1 у Монако.