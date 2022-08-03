У білій сукні і з віялом: літній аутфіт Єви Лонгорії на відпочинку

Акторка показала знімок зі своєї відпустки і Іспанії.

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку на іспанському курорті Марбелья. Акторка сфотографувалася під час прогулянки містечком.

Вона постала у ніжному жіночному образі. Одягнена Єва була у білу сукню на тонких бретельках і з вирізами на спині. Вбрання вона доповнила золотистими сандалями і бежевою сумочкою через плече.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Зірка зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. У руці вона тримала біле віяло.

Нагадаємо, раніше Лонгорія показала фото у червоному купальнику і з пляшкою алкоголю у руці.

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