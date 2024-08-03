У білій сукні і жакеті з цікавим принтом: принцеса Кіко з чоловіком і підрослим сином з'явилася на заході

Японська принцеса одягла на фестиваль жакет у принт морських кольорів, який поєднала з білосніжною сукнею міді.

Спадковий принц Японії Фуміхіто, його дружина принцеса Кіко та їхній підрослий син – принц Хісахіто – відвідали церемонію відкриття Національного культурного фестивалю середньої школи у місті Гіфу.

Там принцеса з'явилася у гарному образі. На ній була біла сукня міді, зверху якої вона одягла жакет у цікавий принт – у квадрати синього, блакитного і бірюзового кольорів.

Принц Фуміхіто і принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Аутфіт Кіко доповнила шкіряними темно-синіми туфлями і клатчем такого самого відтінку. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – намистом із перлів.

Принц Фуміхіто був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, смугасту краватку і чорні туфлі. На їхньому синову також був чорний костюм, біла сорочка і чорна краватка у сірі і сині смужки.

Нагадаємо, принцеса Кіко у ніжно-блакитному костюмі і капелюсі з квітами відвідала 60-ий Національний з'їзді, присвячений кампанії донорства крові.

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