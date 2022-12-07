У білій сукні Louis Vuitton і з каблучкою принцеси Діани: Меган Маркл із чоловіком Гаррі відвідали церемонію

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали вчора церемонію вручення премій Роберта Ф. Кеннеді "Пульс надії", що відбулася у нью-йоркському готелі Hilton Midtown.

Вручення премій відбулося того ж дня, що й дипломатичний прийом у Букінгемському палаці, який відвідали принц та принцеса Уельські. За останній тиждень ця четвірка неодноразово давала про себе поговорити. Кейт і Вільям прилітали до Бостона на церемонію Earthshot Prize 2022, але з Гаррі та Меган, звичайно, не зустрічалися.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Образ Кейт із дипломатичного прийому ми вам уже показали, тепер пропонуємо роздивитися вбрання, яке для вечірнього виходу обрала герцогиня Сассекська.

Меган сяяла в пошитій на замовлення сукні від Louis Vuitton з відкритими плечима, драпуванням на спідниці та розрізом спереду. Вбрання герцогиня доповнила парою туфель-човників чорного кольору теж від Louis Vuitton, і каблучкою з аквамариновим каменем принцеси Діани.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня зробила насичений вечірній макіяж, акцентуючи увагу на пишних віях та бронзових тінях на повіках. Блиск для губ підібрала в тон. А також зробила низький пучок та одягла золоті сережки-висячки.

Меган / Фото: Associated Press

Принц Гаррі одягнув чорний костюм, що ідеально сидів по фігурі, білу сорочку і тонку темно-синю краватку.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

На церемонії Меган та Гаррі отримали премію Роберта Ф. Кеннеді в галузі прав людини на честь їхньої "героїчної" позиції проти расизму в королівській родині.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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