У білій сукні, мантії та капелюсі з пір'ям: королева Камілла з сім'єю на службі в Шотландії

Королева Камілла та герцог Единбурзький сьогодні отримали велику честь від короля Чарльза в Единбурзі.

Сім'я відвідала службу Ордену Чортополоха у соборі Святого Джайлса, під час якої Камілла та Едвард стали членами Ордену Чортополоха – найбільшого лицарського ордена Шотландії. Він нагороджує шотландських чоловіків і жінок, які обіймали державні посади або внесли особливий внесок у життя країни. Орден поступається за старшинством в Англії лише Ордену Підв'язки.

Принц Едвард, королева Камілла, король Чарльз та принц Вільям / Фото: Getty Images

Король і королева прибули до собору Святого Джайлса близько 11-ї ранку сьогодні і отримали королівський салют від Почесної варти, а оркестр виконав національний гімн. На сьогоднішній церемонії також був принц Уельський, відомий у Шотландії як герцог Ротсей. Його дружина принцеса Уельська Кейт була відсутня через лікування раку.

Король Чарльз є сувереном Ордену, і призначення є його особистим подарунком, який він робить незалежно від Даунінг-стріт тим, хто обіймає державні посади або зробив значний внесок у життя країни.

Камілла є покровителькою онкологічних центрів Maggie's Cancer Care Centres, заснованих в Единбурзі 1996 року, а також покровителькою чи президенткою низки благодійних організацій у Шотландії та почесною членкинею місцевого Жіночого інституту Баллатера та Художнього товариства Верхнього Дісайда, пише express. А принц Едвард патронує кілька шотландських благодійних організацій, включаючи міжнародний Единбурзький фестиваль.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Усі члени сім'ї крім герцогині Единбурзької Софі з'явилися на службі в урочистих шатах, що складалися з мантій та капелюхів з пір'ям. Нагадаємо, вчора королева Камілла у блакитній сукні-пальті виблискувала на садовій вечірці у палаці Голірудгаус.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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