У білій сукні-пальті та тіарі Єлизавети II: королева Камілла на дипломатичному прийомі

Королева Камілла приєдналася до короля Чарльза, принца Вільяма та принцеса Кейт на щорічному дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

76-річна королева була у білій сукні з вишивкою від Fiona Clare, в тіарі "Дівчат Великої Британії та Ірландії", яка належала раніше королеві Єлизаветі II, з діамантовою брошкою королеви-матері та діамантовим браслетом королеви Єлизавети II. Вона також носила пояс Ордену Підв'язки та Орден Королівської родини із зображенням королеви Єлизавети II.

Король Чарльз та королева Камілла, принц та принцеса Уельські під час прийому для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці в Лондоні / Фото: Getty Images

За два тижні королева Камілла вже вдруге з'являється на публіці в тіарі. На банкеті під час візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у Букінгемському палаці Камілла дебютувала у тіарі з бірманським рубіном.

А чим особлива тіара "Дівчат Великої Британії та Ірландії", яку Камілла носила вчора, ми розповідали раніше.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська Кетрін також одягла свою улюблену тіару "Вузлики кохання" і сукню, в якій раніше сяяла на весіллі йорданського принца.

Читайте також: