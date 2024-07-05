У білій сукні-сорочці та еспадрильях: Джилл Байден на святкуванні Дня незалежності

4 липня у США відзначали День незалежності і традиційно святкування відбулося у Білому домі. Вдень президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден відвідали захід, який проводився для сімей військових та ветеранів на Південній галявині Білого дому.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася на публіці в білій сукні-сорочці довжини міді, яка також мала довгі рукави і перфорацію. Її талію прикрашав смугастий пояс, який Джилл зав'язала на бант.

Носила вона це вбрання у поєднанні з еспадрильями на танкетці, які вже неодноразово одягала, прикрасами з перлів, а також тренчем піскового відтінку.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Потім увечері президент та перша леді вийшли на балкон Білого дому зі своєю родиною та віце-президенткою Камалою Гарріс, щоб помилуватися салютом.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Цей вихід на публіку стався після того, як перша леді з'явилася на обкладинці видання Vogue у білому вбранні від Ralph Lauren та оригінальних сережках від Irene Neuwirth.

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